الطب الشرعي يكشف سر وفاة المليونير صديق ترامب

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قالت متحدثة باسم مكتب رئيس دائرة الطب الشرعي في مدينة نيويورك، اليوم الجمعة 16 أغسطس، إن تشريح جثة المليونير الأمريكي جيفري إيبستين خلص إلى أن سبب الوفاة هو انتحاره شنقا.
وعثر على إيبستين "66 عاما" ميتا في زنزانته يوم السبت أثناء انتظاره المحاكمة في اتهامات بالاتجار بالجنس في سجن في منهاتن السفلى مما دفع إلى فتح تحقيق في ملابسات وفاته. وكان إبيستين يتمتع باتصالات واسعة.
وألقي القبض على إيبستين في السادس من يوليو تموز. ورفض الإقرار بالذنب في اتهامات بالاتجار في الجنس بما يشمل عشرات القاصرات بعضهن في الرابعة عشرة.
وقالت المتحدثة باسم مكتب الطب الشرعي آجا ورثي-دافيس لرويترز "سنرسل النتائج بعد فترة وجيزة. إنها حالة انتحار شنقا".
وكان إيبستين مسجلا من قبل بأنه قام بالاعتداء الجنسي بعد أن اعترف بالذنب في 2008 في اتهامات وجهتها له ولاية فلوريدا بدفع أموال لقاصر مقابل الجنس. وقبل إدانته كان يعتبر الكثير من الأغنياء وذوي النفوذ، وبينهم الرئيس دونالد ترامب والرئيس السابق بيل كلينتون، من بين أصدقائه.

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