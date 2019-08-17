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تعطل أنظمة الجمارك الأمريكية في عدد من المطارات

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الاستخبارات الألمانية: مطارات أمريكية ودولية مهددة
الاستخبارات الألمانية: مطارات أمريكية ودولية مهددة

المصريون ووكالات

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قالت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية اليوم الجمعة 16 أغسطس، إنها تواجه عطلا مؤقتا في أنظمة الكمبيوتر بالعديد من المطارات.
وأضافت الإدارة على «تويتر» أنها تحركت فورا لمواجهة العطل، مشيرة إلى أن موظفيها يواصلون إتمام إجراءات المسافرين الدوليين باستخدام وسائل بديلة.

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جانب من المباني الآثرية القديمة
أرشيفية
أرشيفية
أرشيفية