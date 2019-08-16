الاتحاد العام للدواجن يزف بشرى سارة للمواطنين

16 أغسطس 2019 - 11:43 م

كشف الدكتور محمد الشافعي، نائب رئيس الاتحاد العام للدواجن، عن خطة توريد 4 آلاف طن من الدواجن لوزارة التموين شهرياً، لافتاً إلى قدرة المربين المصريين والمجازر التى تصل لـ400 مجزر مرخص على توفير احتياجات وزارة التموين من الدواجن.



وقال الشافعى، خلال لقائه مع الإعلامى محمد غانم في برنامج "الجدعان" المذاع على فضائية القاهرة والناس2 ، إنه سيتم توريد 2050 دواجن مجزءات و2050 دواجن كاملة، لافتاً إلى وجود 400 ألف مجزر آلى قادر على توفير الاحتياجات المحلية من الدواجن.



وذكر أن اتحاد المنتجين سيتحمل مخاطر توريد الدواجن المبردة والمجمدة بالأسواق فور حظر التداول الحى، مشيرا إلى خطورة الذبح العشوائى الذى تحظره دول العالم، والاعتماد على الذبح الآمن.



وأكد على أهمية تفعيل قرار حظر تداول الدواجن الحية وتنظيم تداولها بالريف ومساعدة التجار على تحديث آليات البيع، إلى جانب رفع ضريبة القيمة المضافة عن إضافات الأعلاف والضريبة العقارية على المزارع.











