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لقاء مرتقب يجمع جونسون وماكرون وميركل الأسبوع المقبل

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ماكرون وميركل
ماكرون وميركل

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قال مراسل لصحيفة الجارديان إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون سيسافر للقاء الرئيس الفرنسي والمستشارة الألمانية يومي الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع المقبل في أول زيارة خارجية منذ أن تولى منصبه الشهر الماضي.
ويسعى جونسون لإقناع قادة الاتحاد الأوروبي بإعادة فتح المفاوضات على اتفاق خروج بلاده من التكتل أو مواجهة احتمال خروجها دون اتفاق في 31 أكتوبر تشرين الأول وهو احتمال أثار توقعات بأن يؤدي لاضطرابات كبرى في قطاع الأعمال. ومن شأن إبرام اتفاق بين الجانبين أن يحدد طبيعة العلاقة بين بريطانيا والاتحاد بعد الانسحاب.
وقالت الحكومة الألمانية في وقت سابق من اليوم الجمعة إن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ستلتقي بجونسون دون تحديد موعد للقاء.
ولم يصدر تعليق بعد عن مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. ولم يكن لدى المتحدثة باسم مكتب جونسون معلومات إضافية عن خطط زيارته الخارجية.
وقال مدير مكتب الجارديان في بروكسل على تويتر: "أسبوع بوريس جونسون المزدحم سيشمل ماكرون في باريس يوم الثلاثاء وميركل في برلين يوم الأربعاء واتصالات مع رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فاردكار ورئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك".

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جانب من المباني الآثرية القديمة
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أرشيفية
أرشيفية