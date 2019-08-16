لقاء مرتقب يجمع جونسون وماكرون وميركل الأسبوع المقبل

16 أغسطس 2019 - 11:38 م

قال مراسل لصحيفة الجارديان إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون سيسافر للقاء الرئيس الفرنسي والمستشارة الألمانية يومي الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع المقبل في أول زيارة خارجية منذ أن تولى منصبه الشهر الماضي.



ويسعى جونسون لإقناع قادة الاتحاد الأوروبي بإعادة فتح المفاوضات على اتفاق خروج بلاده من التكتل أو مواجهة احتمال خروجها دون اتفاق في 31 أكتوبر تشرين الأول وهو احتمال أثار توقعات بأن يؤدي لاضطرابات كبرى في قطاع الأعمال. ومن شأن إبرام اتفاق بين الجانبين أن يحدد طبيعة العلاقة بين بريطانيا والاتحاد بعد الانسحاب.



وقالت الحكومة الألمانية في وقت سابق من اليوم الجمعة إن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ستلتقي بجونسون دون تحديد موعد للقاء.



ولم يصدر تعليق بعد عن مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. ولم يكن لدى المتحدثة باسم مكتب جونسون معلومات إضافية عن خطط زيارته الخارجية.

