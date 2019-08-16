» ترامب يلتقي رئيس «فيفا» في نيوجيرسي لهذا السبب

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استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» جياني إنفانتينو، في نادي الجولف الذي يمتلكه في مدينة بدمينستر بولاية نيوجيرسي، وذلك في ظل استعداد الولايات المتحدة لاستضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2026.
وذكر مسؤول بالإدارة الأمريكية، وفقاً لما أوردته صحيفة «ذا هيل» الأمريكية، الجمعة، أن ترامب وإنفانتينو ناقشا الفوائد المالية التي قد تحصل عليها الولايات المتحدة نتيجة لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم، إلا أنه من غير الواضح ما إذا كان الجانبان قد ناقشا مسألة المساواة في الأجور التي طالب بها الفريق الوطني الأمريكي للسيدات الذي فاز بكأس العالم للسيدات الشهر الماضي.
ورفع جميع أعضاء الفريق النسائي الأمريكي البالغ عددهم 28 دعوى في مارس ضد اتحاد كرة القدم الأمريكي، متهمين الاتحاد بالتمييز في الأجور والموارد على أساس الجنس.
يُشار إلى أن الفريق النسائي فاز بكأس العالم عامي 2015 و1999، بينما لم يحصل فريق الرجال أبداً على كأس العالم.

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