  • السبت 17 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر12:34 ص
بحث متقدم
عروس دمشق

صاحب المطعم السوري يكشف تفاصيل مثيرة عن الواقعة

دواجن- أرشفية

الاتحاد العام للدواجن يزف بشرى سارة للمواطنين

الاهرامات

لهذه الأسباب.. مصر ضمن أفضل 50 وجهة سياحية عالمية

صلاح

«صلاح» ثاني أغلى لاعب في العالم.. و«ميسي» ثالثًًا

جماعة التبليغ والدعوة - أرشيفية

«اللاءات الثلاثة».. سر صمود جماعة «التبليغ والدعوة»

ناقلة النفط

ربان ناقلة النفط الإيرانية يرفض مواصلة قيادتها.. لهذا السبب

جانب من المباني الآثرية القديمة

آثار مصرية.. بأى ذنب شوهت؟!

بي ان سبورت

مفاجأة.. «بي إن سبورت» تطيح بـ3 مصريين

أرشيفية

شبح «الدمج» يُطارد الأحزاب السياسية من جديد

حريق حي المهاجرين - تصوير وكالات

حريق هائل بالقرب من قصر "بشار الأسد"

كشمير..الشرطة تفرق بالقوة متظاهرين محتجين على قرار الهند

عرب وعالم

الشرطة الهندية تقتل متظاهرًا في إقليم كشمير
الشرطة الهندية تقتل متظاهرًا في إقليم كشمير

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

"عمران خان" يبحث مع ترامب هاتفيا الوضع في كشمير

#

الهند تتخذ قرارًا خطيرًا بشأن الحكم في "كشمير"

#

دولة عربية تعيد العلاقات مع قطر

#

باكستان Jعرض الهند التفاوض بشأن كشمير

شهد إقليم كشمير، الجمعة، اشتباكات عنيفة بين عناصر الشرطة الهندية، ومئات المتظاهرين الذين خرجوا احتجاجًا على قرار نيودلهي الأخير بشأن الإقليم.
وقبل نحو أسبوعين، ألغت الحكومة الهندية بنود المادة 370 من الدستور، التي تمنح الحكم الذاتي لولاية "جامو وكشمير" الشطر الخاضع لسيطرتها من الإقليم.
وفي اليوم التالي، صادق البرلمان الهندي بغرفتيه العليا والسفلى على قرار تقسيم ولاية جامو وكشمير إلى منطقتين (منطقة جامو وكشمير ومنطقة لداخ)، تتبعان بشكل مباشر إلى الحكومة المركزية.
إثر ذلك، قطعت السلطات الهندية الاتصالات الهاتفية والإنترنت والبث التلفزيوني في المنطقة، كما فرضت قيودا على التنقل والتجمع.
وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن "عناصر الشرطة في سريناغار أطلقوا الغاز المسيل للدموع وكريات من بنادق الضغط لتفريق المحتجين الذين أرادوا التظاهر في الطريق الرئيسي في المدينة بعد صلاة الجمعة".
وألقى المتظاهرون الحجارة على الشرطة، واستخدموا بضائع المتاجر وصفائحا للاحتماء عندما أطلقت الشرطة عشرات الطلقات على الحشود الغاضبة.
ولم يتم الإبلاغ حتى الساعة (19: 05 ت.غ) عن وقوع إصابات.
في الوقت نفسه، بحث رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، أوضاع الإقليم في اتصال مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبيل جلسة لمجلس الأمن مخصصة للقضية.
وبهذا الخصوص، قال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي، إن خان بحث خلال اتصال مع ترامب مخاوفه حيال "الوضع في كشمير المحتلة"، قبل اجتماع مجلس الأمن لمناقشة القضية.
من جهتها، أكدت الهند التزامها بإلغاء تدريجي لجميع القيود الأمنية المفروضة مؤخرًا في كشمير، وسط مساعي من قبل سلطات البلاد لإعادة الحياة إلى حالتها الطبيعية بالجزء الذي ضمته من الإقليم.
جاء ذلك في تصريحات إعلامية أدلى بها ممثل الهند لدى الأمم المتحدة سيد أكبر الدين، عقب انتهاء جلسة طارئة عقدها مجلس الأمن في نيويورك، بناء على طلب صيني، لبحث الوضع في كشمير.
وتعطي بنود المادة الدستورية التي ألغتها نيودلهي الكشميريين وحدهم في الولاية حق الإقامة الدائمة فضلًا عن حق التوظيف في الدوائر الحكومية والتملك والحصول على منح تعليمية.
وجاء التعديل بقرار رئاسي، بمعنى أن تفعيله لا يحتاج المصادقة عليه من قبل البرلمان، فيما أبقت الحكومة على المادة نفسها كونها تحدد العلاقة بين جامو وكشمير والهند. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الحتميتان!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

كنيستى الحبيبة.. للخلف در

القس مكاريوس فهيم قليني

الجذور الدينية للرأسمالية الغربية

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (4)

د. شريف الدخميسي

وسقط ملك القهوة

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» الأرصاد تكشف معلومة هامة عن طقس هذا الأسبوع
» في غياب ميسي.. برشلونة يسقط أمام بيلباو بافتتاحية "الليجا"
» الزمالك يكتسح ديكيداها الصومالي بسبعة أهداف دون رد
» قراصنة يخطفون ثمانية من طاقم سفينة ألمانية
» ترامب يلتقي رئيس «فيفا» في نيوجيرسي لهذا السبب
» «التموين» تكشف معلومة هامة بشأن صرف سلع أغسطس
» ترامب يعتزم مناقشة سحب قوات بلاده من أفغانستان تدريجيا
» «سلامة الغذاء» يطالب بتشديد الرقابة على المنتجات الروسية
» مقلب «تركي» يُهدد مُستقبل «النني»
» أول حالة وفاة بـ"إيبولا" في الكونغو الديمقراطية
» «لاسارتي» يعلن قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    03:57 ص

  • فجر

    03:57

  • شروق

    05:26

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    18:41

  • عشاء

    20:11

من الى
جماعة التبليغ والدعوة - أرشيفية
جانب من المباني الآثرية القديمة
أرشيفية
أرشيفية
أرشيفية