إسرائيل تعترض صاروخًا أُطلق من قطاع غزة

16 أغسطس 2019 - 10:00 م

اعترض نظام "القبة الحديدية" في إسرائيل، مساء الجمعة، صاروخًا واحدًا على الأقل، أُطلق من قطاع غزة.



وبحسب بيان للجيش الإسرائيلي، نشرته قناة "كان" الرسمية، فإن الحادث لم يسفر عن "أضرار أو إصابات بشرية، حتى الآن".

وقبل إعلان الجيش بفترة وجيزة، قال شهود عيان إسرائيليون من مناطق مدينة سديروت، ومجمع إقليمي النقب (جنوب)، المحاذية لقطاع غزة، أنهم سمعوا أصوات انفجارات، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" إنه تم إطلاق صفارات الإنذار لثلاث مرات، في مناطق غلاف غزة.

وفي قطاع غزة، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخ.