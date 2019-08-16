مقترح برلمانى بزيادة شبابيك التذاكر بمحطة القطارات فى مغاغة

16 أغسطس 2019 - 09:05 م

تقدم الدكتور حسين غيتة، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير النقل، بشأن زيادة شبابيك حجز التذاكر بمحطة قطار مغاغة.

وقال النائب، فى بيان له، إن محطات قطار الصعيد لاسيما فى الاعياد والمناسبات والأجازات دائمًا ما تشهد زحام ومشاجرات المسافرين على شبابيك الحجز بمنافذ المحطة.



وتابع عضو مجلس النواب: اعتاد الركاب خاصة أبناء الصعيد على الدخول فى مارثون اللحاق بتذكرة لقضاء عطلة العيد وسط الأهل والأقارب، مشيرا إلى أنه رغم تطبيق منظومة صرف التذاكر ببطاقة الرقم القومى للحد من ظاهرة انتشار ظاهرة السوق السوداء، إلا أن الحصول على تذكرة أمراً فى غاية الصعوبة.









