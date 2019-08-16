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حريق هائل بالقرب من قصر "بشار الأسد"

حريق هائل بالقرب من قصر "بشار الأسد"

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حريق حي المهاجرين - تصوير وكالات
حريق حي المهاجرين - تصوير وكالات

أحمد سالم - وكالات

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صور.. حريق هائل في قصر البشير

سوريا

بشار

حريق هائل

المهاجرين

نشب حريق هائل في حي المهاجرين، الذي يضم القصر الجمهوري السوري ويعرف بقصر المهاجرين، اضطرت معه سلطات النظام لإرسال ثماني سيارات إطفاء لإخماده، ليل الخميس.

فيما أكدت "سانا" الرسمية الناطقة باسم النظام السوري، أن سبب الحريق لم يعرف بعد، وقالت إن سيجارة قد تكون تسببت به، أو مشكلة في الكهرباء.

وأتى الحريق الذي وصف بالضخم، على مستودع كتب مدرسة "جميلة القيسية" الواقعة في الجادة السادسة من منطقة المهاجرين، فضلاً من وصول النيران إلى مقاعد الدراسة والأشجار المحيطة بالمكان.

واستعانت فرق الإطفاء بسيارتي مياه كبيرتين، لدعم سيارات الإطفاء التي عانت صعوبة بالوصول إلى المكان، لارتفاعه، وللطرقات الضيقة التي تتميز بها هذه المنطقة من العاصمة السورية.

ونشرت وسائل إعلام النظام، صورًا للحريق، كما تناقل أنصاره على وسائل التواصل الاجتماعي، الصور التي نشرتها "سانا" التي أكدت أنه تم إخماد الحريق بشكل كامل وتبريد المنطقة المحاذية له، منعاً لانتشار النيران.

ووفقاً لما نشره أنصار النظام السوري، فقد كان الحريق ضخماً وامتدت ألسنة اللهب إلى ارتفاعات كبيرة مطلقة لمعاناً امتد إلى مسافات واسعة، توضحها الصور المنشورة التي تم تناقلها من "سانا" التي أكدت نقلاً عن مصدر في شرطة النظام، أن الحريق مجهول الأسباب، إلا أنه رجّح، بحسب قوله، إمكانية أن تتسبب سيجارة أو ماس كهربائي بالحريق.


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أرشيفية
أرشيفية