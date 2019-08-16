"فلك جدة": الهند تصل إلى القمر خلال أيام

أكد المهندس ماجد أبو زهرة، رئيس الجمعية الفلكية بجدة، أن مركبة الفضاء الهندية (تشاندريان -2) نجحت في الدخول في مسار قمري انتقالي سينقلها إلى القمر بعد سلسلة من خمسة مناورات لرفع مدارها حول الأرض.

وقال: إن منظمة أبحاث الفضاء الهندية أجرت المناورة النهائية في 13 أغسطس 2019 وخلال هذه المناورة، تم إشعال محرك المركبة الفضائية لمدة 1،203 ثانية، ونتيجة لذلك دخلت (تشاندريان -2) المسار نحو القمر، منذ إطلاقها في 22 يوليو 2019، وجميع الأنظمة على متن المركبة الفضائية تعمل بشكل طبيعي.

وأكد، أن هذا المسار يأخذ (تشاندرايان -2) إلى نقطة قرب القمر في 20 أغسطس 2019، وبمجرد حدوث ذلك سيتم إشعال المحرك مرة أخرى، بهدف إدخال المركبة في مدار حول القمر.