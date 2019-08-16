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«لاسارتي» يعلن قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز

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لاسارتي

أعلن الجهاز الفني لفريق ليفربول بقيادة مارتن لاسارتي، قائمة الفريق لمواجهة بيراميدز في دور الـ16 من كأس مصر التي تقام يوم السبت على استاد الجيش ببرج العرب.

وتشهد قائمة الفريق تواجد لاعب واحد من بين الصفقات الجديدة التي تعاقد معها الأهلي هذا الصيف، وهو محمد مجدي "أفشة" القادم من نادي بيراميدز.

وعاد صلاح محسن مهاجم الفريق إلى القائمة بعد الغياب عن مواجهة اطلع بره بطل جنوب السودان في دوري أبطال أفريقيا، وفي المقابل يستمر غياب وليد سليمان بسبب الإصابة.

ويستمر غياب مروان محسن عن الفريق للحصول على عطلة من أجل الزواج.

قائمة الأهلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير.

خط الدفاع: أحمد فتحي، محمد هاني، رامي ربيعة، أيمن أشرف، ياسر إبراهيم، علي معلول.

خط الوسط: حسام عاشور، عمرو السولية، حمدي فتحي، محمد مجدي "أفشة"، صالح جمعة، حسين الشحات، جيرالدو، أحمد الشيخ، رمضان صبحي.

خط الهجوم: وليد أزارو، جونيور أجايي، صلاح محسن.


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