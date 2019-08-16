» «فيفا» يقرر إيقاف نجم نيجيريا مدى الحياة

16 أغسطس 2019 - 06:03 م

قررت لجنة الانضباط بالاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا»، اليوم الجمعة، إيقاف سامسون سياسيا نجم ومدرب منتخب نيجيريا السابق، مدى الحياة، بسبب تلقيه رشاوى من أجل التلاعب فى المباريات.

كما غرم الفيفا نجم منتخب نيجيريا السابق 50 ألف فرانك سويسرى بسبب اختراق ميثاق الشرف للاتحاد الدولى لكرة القدم، وتأكد تلقيه رشوة.

وبدأ سياسيا صاحب الـ51 عامًا، مسيرته التدريبية مع منتخبات الشباب والناشئين فى نيجيريا، كما تولى منتخب نيجيريا بشكل مؤقت فى عام 2016.

ومن أشهر الأندية التى لعب لها النجم النيجيرى نانت الفرنسي، لوكيرين البلجيكي والهلال السعودي.