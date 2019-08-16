«صلاح» ثاني أغلى لاعب في العالم.. و«ميسي» ثالثًًا

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ليفربول

احتل النجم محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، المركز الثاني في قائمة أغلى اللاعبين وفقًا لمرصد «CIES» لكرة القدم.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، أن محمد صلاح تفوق على العديد من نجوم كرة القدم في أوروبا بقائمة أغلى اللاعبين وفقاً لمرصد CIES في خطوة ممتازة للنجم المصري الذي توج الاربعاء الماضي مع نادي ليفربول ببطولة كأس السوبر الأوروبي.

وتصدر كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان القائمة بعدما بلغت قيمته التسويقية 230 مليون جنيه إسترليني، فيما تفوق محمد صلاح بقيمة 200 مليون جنيه على رحيم سترلينج وليونيل ميسي وسانشو، وساديو ماني، وهاري كين، وفيرمينو وأنطوان جريزمان وليروي ساني على الترتيب.

في حين خرج من قائمة العشرة الأوائل، كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الايطالي الذي حل في المركز الـ 20 بعدما بلغت قيمته التسويقية 108 ملايين جنيه إسترليني، فيما حل بول بوجبا ونيمار في المركزين الـ 16 والـ 17 على الترتيب، بعدما بلغت القيمة التسويقية لكلاً منهما 114 مليون جنيه إسترليني،.

وأضافت الصحيفة أن مرصد CIES لكرة القدم يعتمد في ترتيب اللاعبين بالقائمة على عدة نقاط من ضمنها العمر، العقد، المركز، الدقائق، الأهداف، الوضع الدولي ونتائج الفريق.

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