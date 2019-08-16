» الداخلية الإسرائيلية تصف طلب نائبة الكونجرس بالمستفز

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وزير الداخلية

الكونجرس الامريكي

رشيدة طليب

النائبة الأمريكية

قال وزير الداخلية الإسرائيلي يوم الجمعة إن طلب النائبة الأمريكية رشيدة طليب زيارة إسرائيل كان استفزازا لإحراج الحكومة الإسرائيلية بعدما رفضت عرضا إسرائيليا بالسماح لها بالسفر للضفة الغربية المحتلة لأسباب إنسانية لرؤية أسرتها هناك.

وقال الوزير ارييه درعي على تويتر ”وافقت (على الطلب) لأسباب إنسانية لكن تبين أنه كان استفزازا لإحراج إسرائيل. كراهيتها لإسرائيل تتجاوز حبها لجدتها“.

وكانت إسرائيل قالت في وقت سابق إنها ستسمح لطليب بزيارة جدتها وعائلتها في الضفة الغربية بعد منعها يوم الخميس مع النائبة إلهان عمر من القيام بزيارة رسمية.

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