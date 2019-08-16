الأهلي يقترب من خطف مدرب الزمالك المنتظر

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دياز

أثار الأرجنتيني رامون دياز المدير الفنى السابق لفريق بيراميدز، الجدل حول مستقبله التدريبي، بعدما قام بمتابعة الحساب الرسمى للنادى الأهلى بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وسار رامون دياز على خطى نجله إميليانو دياز، الذى تابع أيضًا الحساب الرسمى للنادى الأهلى بموقع "تويتر"، اليوم الجمعة.

وجاءت متابعة رامون دياز للحساب الرسمى للنادى الأهلى، وسط توقعات بإقالة مارتن لاسارتى من تدريب الفريق الأحمر حال الهزيمة أمام بيراميدز فى المباراة المحدد لها غداً السبت بملعب "برج العرب"، ضمن منافسات دور الـ16 بمسابقة كأس مصر.

جدير بالذكر أن رامون دياز لا يزال يتصدر قائمة المرشحين لتولى نادى الزمالك، حيث يدرس مسئولو الزمالك، التراجع عن تعيين الصربى أليكساندر ستانويفيتش فى مهمة المدير الفنى للفريق الأبيض، خلال الفترة الجارية، بعد الإعلان الرسمى عن إسناد مهمة قيادة الفريق الأبيض له بعد مباراة ديكاداها الصومالى، المقرر لها مساء اليوم، فى ذهاب الدور التمهيدى لدورى أبطال أفريقيا.

وتعرض "ستانويفيتش" لانتقادات حادة من قبل جماهير الزمالك عبر مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة منذ إعلان إسناد المهمة له، إلا أنه فى الساعات الماضية كشف مرتضى منصور رئيس النادى عن وجود مفاجأة لجمهور الفريق بشأن المدرب الجديد، وهو ما يؤكد التراجع عن تعيين المدرب الصربى.

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