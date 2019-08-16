  • الجمعة 16 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر08:17 م
بحث متقدم
بن شرقى

«بن شرقي» يقود هجوم الزمالك أمام بطل الصومال

انفجار في مسجد بباكستان و26 قتيلا ومصابًا

26 قتيلاً ومصابًا بانفجار في مسجد بباكستان

بي ان سبورت

مفاجأة.. «بي إن سبورت» تطيح بـ3 مصريين

أرشيفية

سبب معاقبة إسرائيل لـ"جنرال" رفيع المستوى.. مفاجأة

صلاح

«صلاح» ثاني أغلى لاعب في العالم.. و«ميسي» ثالثًًا

ناقلة النفط

ربان ناقلة النفط الإيرانية يرفض مواصلة قيادتها.. لهذا السبب

الاهلى

الأهلي يقترب من خطف مدرب الزمالك المنتظر

رشيدة طليب نائبة بالكونجرس الأمريكي

«لن أسمح بإهانتي».. رشيدة طليب تلغى زيارتها لإسرائيل

قمح روسي

إجراءات حاسمة ضد القمح الروسي

رحلات مصر للطيران لعودة الحجاج

«مصر للطيران» تكثف رحلاتها لعودة الحجاج

رد صادم لترامب من غرينلاند الدنماركية

عرب وعالم

ترامب - أرشيفية
ترامب - أرشيفية

أحمد سالم - وكالات

أخبار متعلقة
#

أكاديمي سعودي يرد على كويتى توقع نهاية العالم 30 أغسطس

#

رد مفاجيء من "ساويرس" : أفضل هذا النوع من " الويسكي"

#

أول رد من الحكومة على تسريح 25% من العاملين بالدولة

#

رد صادم من "ترامب" على الإيزيدية الهاربة من"داعش"

ترامب

الدنمارك

غرينلاند

قالت حكومة جزيرة غرينلاند الدنماركية، والتي تتمتع بحكم ذاتي، في إطار الرد على التقارير التي تداولت رغبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في شراء جزيرة غرينلاند إن الجزيرة ليست للبيع.

وقالت حكومة غرينلاند في بيان، الجمعة، ردًا على تلك التقارير، "غرينلاند منفتحة على التعاون بين الدول المتساوية".

وتعد جزيرة غرينلاند، أكبر جزيرة مأهولة بالسكان في العالم، ويعيش عليها حوالي 50 ألف شخص.

وتعتمد غرينلاند، التي تقع بين شمال المحيط الأطلسي والمحيط المتجمد الشمالي، على الدعم الاقتصادي من الدنمارك.

وتكتسب غرينلاند اهتمام القوى العالمية بما في ذلك الصين وروسيا والولايات المتحدة بسبب موقعها الاستراتيجي ومواردها المعدنية.

وشهدت التقارير التي تناولت رغبة ترامب في شراء جزيرة غرينلاند، ردود فعل ساخرة من جانب مسؤولين في حكومة إقليم غرينلاند وحكومة الدنمارك.

ومن المقرر أن يزور ترامب، العاصمة الدنماركية كوبنهاغن في سبتمبر أيلول المقبل.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الحتميتان!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

كنيستى الحبيبة.. للخلف در

القس مكاريوس فهيم قليني

الجذور الدينية للرأسمالية الغربية

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (4)

د. شريف الدخميسي

وسقط ملك القهوة

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» «لاسارتي» يعلن قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز
» «فيفا» يقرر إيقاف نجم نيجيريا مدى الحياة
» أول حالة وفاة بـ"إيبولا" في الكونغو الديمقراطية
» الداخلية الإسرائيلية تصف طلب نائبة الكونجرس بالمستفز
» «ديسابر»: بيراميدز النسخة الإفريقية من باريس سان جيرمان
» رد صادم لترامب من غرينلاند الدنماركية
» إيران: إطلاق "جريس 1" بدون ضمانات انتصار لنا
» اختطاف مواطنين روس قبالة سواحل الكاميرون
» تصريح مثير ومفاجئ لـ «كلوب» عن أداء «صلاح»
» فلكيًا السبت المقبل بداية العام الهجرى الجديد
» خلافات مالية تنتهي بتهشيم حداد لرأس زوجته بالمطرقة

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    03:57 ص

  • فجر

    03:56

  • شروق

    05:26

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    18:42

  • عشاء

    20:12

من الى
أرشيفية
أرشيفية
أرشيفية
أرشيفية
أرشيفية