» رد صادم لترامب من غرينلاند الدنماركية

قالت حكومة جزيرة غرينلاند الدنماركية، والتي تتمتع بحكم ذاتي، في إطار الرد على التقارير التي تداولت رغبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في شراء جزيرة غرينلاند إن الجزيرة ليست للبيع.

وقالت حكومة غرينلاند في بيان، الجمعة، ردًا على تلك التقارير، "غرينلاند منفتحة على التعاون بين الدول المتساوية".

وتعد جزيرة غرينلاند، أكبر جزيرة مأهولة بالسكان في العالم، ويعيش عليها حوالي 50 ألف شخص.

وتعتمد غرينلاند، التي تقع بين شمال المحيط الأطلسي والمحيط المتجمد الشمالي، على الدعم الاقتصادي من الدنمارك.

وتكتسب غرينلاند اهتمام القوى العالمية بما في ذلك الصين وروسيا والولايات المتحدة بسبب موقعها الاستراتيجي ومواردها المعدنية.

وشهدت التقارير التي تناولت رغبة ترامب في شراء جزيرة غرينلاند، ردود فعل ساخرة من جانب مسؤولين في حكومة إقليم غرينلاند وحكومة الدنمارك.

ومن المقرر أن يزور ترامب، العاصمة الدنماركية كوبنهاغن في سبتمبر أيلول المقبل.