ربان ناقلة النفط الإيرانية يرفض مواصلة قيادتها.. لهذا السبب

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ناقلة النفط الإيرانية

ربان

قال محام ربان ناقلة النفط الإيرانية العملاقة التي تسببت في أزمة دبلوماسية، بين طهران ولندن، "غريس 1"، إن موكله لم يعد يريد مواصلة العمل في السفينة، رغم تمهيد السلطات في جبل طارق للإفراج عنها.

وأوضح المحامي ريتشارد ويلكنسون، الذي يمثل 3 من طاقم الناقلة، أن الربان وهو هندي الجنسية، طلب من الشركة الإيرانية أن تبحث عن بديل عنه؛ وفق ما أوردت وكالة "أسوشيتد برس".

ويأتي قرار الربان الهندي، بعدما هددت الولايات المتحدة بفرض عقوبات على طاقم ناقلة النفط الإيرانية، وقالت واشنطن إن الناقلة كانت تساعد الحرس الثوري الإيراني، الذي تصنفه واشنطن "منظمة إرهابية".

وقررت حكومة جبل طارق، التابعة لبريطانيا في البحر المتوسط، الخميس، الإفراج عن الناقلة وطاقمها، لكنها لم تحدد موعدًا لذلك، أو ما إذا كانت ستبحر بعد أن طلبت الولايات المتحدة في اللحظات الأخيرة احتجاز الناقلة.

فيما قال رئيس حكومة جبل طارق، فابيان بيكاردو، إنه بوسع السفينة الإيرانية مغادرة البلاد متى كانت مستعدة لذلك.


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