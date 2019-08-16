  • الجمعة 16 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر08:18 م
بحث متقدم
بن شرقى

«بن شرقي» يقود هجوم الزمالك أمام بطل الصومال

انفجار في مسجد بباكستان و26 قتيلا ومصابًا

26 قتيلاً ومصابًا بانفجار في مسجد بباكستان

بي ان سبورت

مفاجأة.. «بي إن سبورت» تطيح بـ3 مصريين

أرشيفية

سبب معاقبة إسرائيل لـ"جنرال" رفيع المستوى.. مفاجأة

صلاح

«صلاح» ثاني أغلى لاعب في العالم.. و«ميسي» ثالثًًا

ناقلة النفط

ربان ناقلة النفط الإيرانية يرفض مواصلة قيادتها.. لهذا السبب

الاهلى

الأهلي يقترب من خطف مدرب الزمالك المنتظر

رشيدة طليب نائبة بالكونجرس الأمريكي

«لن أسمح بإهانتي».. رشيدة طليب تلغى زيارتها لإسرائيل

قمح روسي

إجراءات حاسمة ضد القمح الروسي

رحلات مصر للطيران لعودة الحجاج

«مصر للطيران» تكثف رحلاتها لعودة الحجاج

تصريح مثير ومفاجئ لـ «كلوب» عن أداء «صلاح»

الرياضة

كلوب وصلاح
كلوب وصلاح

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

تصريح مفاجئ لـ"بن سلمان" عن تركيا

#

يورجن كلوب ينفي رحيل "صلاح" عن ليفربول

#

كلوب: هكذا رد صلاح حين تحدثت معه عن "منتقديه"

#

تعليق مثير لـ«أمين» على المطالبة بإجازة لـ«الحائض» من العمل

المصريون

ليفربول

صلاح

كلوب

حرص الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي على الإشادة بأداء محمد صلاح، لاعب فريقه في مباراة تشيلسي الماضية في السوبر الأوروبي الذي حسمه الريدز لصالحه.

وقال يورجن كلوب في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي الخاص بمباراة ساوثهامبتون المقبلة :"كان قرار استبدال ماني في مباراة تشيلسي قرارًا واضحًا استند على المسؤولية".

وأضاف :"إنه لشيء رائع بالنسبة لنا أن ساديو ماني قد عاد إلينا، سنرى اللاعبين بعد ساعة أو نحو ذلك، وعلينا أن نتخذ القرارات مرة أخرى".

وأكمل المدرب الألماني في تصريحاته التي نقلها موقع ليفربول إيكو :"روبيرتو فيرمينيو كانت لديه قيمة من الطراز الرفيع في المباراة، وكان محمد صلاح لا يُصدق أيضًا".

ويواجه ليفربول في الرابعة مساء غدًا السبت على ملعب سانت ماري فريق ساوثهامبتون في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الحتميتان!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

كنيستى الحبيبة.. للخلف در

القس مكاريوس فهيم قليني

الجذور الدينية للرأسمالية الغربية

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (4)

د. شريف الدخميسي

وسقط ملك القهوة

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» «لاسارتي» يعلن قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز
» «فيفا» يقرر إيقاف نجم نيجيريا مدى الحياة
» أول حالة وفاة بـ"إيبولا" في الكونغو الديمقراطية
» الداخلية الإسرائيلية تصف طلب نائبة الكونجرس بالمستفز
» «ديسابر»: بيراميدز النسخة الإفريقية من باريس سان جيرمان
» رد صادم لترامب من غرينلاند الدنماركية
» إيران: إطلاق "جريس 1" بدون ضمانات انتصار لنا
» اختطاف مواطنين روس قبالة سواحل الكاميرون
» تصريح مثير ومفاجئ لـ «كلوب» عن أداء «صلاح»
» فلكيًا السبت المقبل بداية العام الهجرى الجديد
» خلافات مالية تنتهي بتهشيم حداد لرأس زوجته بالمطرقة

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    03:57 ص

  • فجر

    03:56

  • شروق

    05:26

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    18:42

  • عشاء

    20:12

من الى
أرشيفية
أرشيفية
أرشيفية
أرشيفية
أرشيفية