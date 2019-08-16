» تصريح مثير ومفاجئ لـ «كلوب» عن أداء «صلاح»

16 أغسطس 2019 - 04:52 م

حرص الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي على الإشادة بأداء محمد صلاح، لاعب فريقه في مباراة تشيلسي الماضية في السوبر الأوروبي الذي حسمه الريدز لصالحه.

وقال يورجن كلوب في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي الخاص بمباراة ساوثهامبتون المقبلة :"كان قرار استبدال ماني في مباراة تشيلسي قرارًا واضحًا استند على المسؤولية".

وأضاف :"إنه لشيء رائع بالنسبة لنا أن ساديو ماني قد عاد إلينا، سنرى اللاعبين بعد ساعة أو نحو ذلك، وعلينا أن نتخذ القرارات مرة أخرى".

وأكمل المدرب الألماني في تصريحاته التي نقلها موقع ليفربول إيكو :"روبيرتو فيرمينيو كانت لديه قيمة من الطراز الرفيع في المباراة، وكان محمد صلاح لا يُصدق أيضًا".

ويواجه ليفربول في الرابعة مساء غدًا السبت على ملعب سانت ماري فريق ساوثهامبتون في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.