نائب يطالب التعليم بمتابعة مصروفات المدارس الخاصة

16 أغسطس 2019 - 04:35 م

طالب مصطفى الكمار عضو مجلس النواب عن دائرة شبين القناطر، وزارة التربية والتعليم بمتابعة التزام المدارس الخاصة بالمصروفات التى تم تحديدها دون رفعها على أولياء الأمور بشكل مبالغ فيه.





وقال "الكمار" فى تصريحات صحفية، أن وزارة التعليم أصدرت تحذيرًا للمدارس الخاصة والدولية، قبل بدء العام الدراسي، تمثل في ضرورة إصدار الإدارات التعليمية نشرات المصروفات الدراسية وتسليمها للمدارس الخاصة والدولية، لافتا إلى أن مجرد التحذير لا يكفى، وإنما لا بد من متابعة شكاوى الأهالى واتخاذ إجراءات تجاه أى مدرسة تخالف قرارات الوزارة.





وأشار نائب شبين القناطر، أنه قبل بدء العام الدراسى الجديد بدأت تظهر شكاوى للأهالى من بعض المدارس بزيادة المصروفات رغم التحذيرات التى أصدرتها الوزارة، لذلك يجب تشديد الرقابة خلال هذه الفترة على مختلف المدارس، ومتابعة شكاوى الأهالى بجدية لمنع حدوث أى تجاوز من قبل أصحاب المدارس الخاصة.



