«مصر للطيران» تكثف رحلاتها لعودة الحجاج

16 أغسطس 2019 - 03:38 م

تكثف شركة مصر للطيران غدا من رحلاتها، لنقل حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة، كبداية لعودة حجاج القرعة وجمعيات التضامن الاجتماعي، حيث تكثف الشركة رحلاتها لنقل 2250 حاجًا على متن 13 رحلة جوية جميعهم من مطار جدة من حجاج قرعة وتضامن الجيزة وتضامن الدقهلية وحجاج أجانب وترانزيت وعدة هيئات وحجاج باماكو بمالي.

كانت مصر للطيران قد بدأت أمس الأول من في تسيير الجسر الجوي لعودة حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة إلى مطار القاهرة والمطارات المصرية، حيث من المقرر نقل أكثر من 70 ألف حاج على متن 424 رحلة جوية، من بينهم 224 رحلة جوية من مطار جدة و 200 رحلة جوية من مطار المدينة المنورة.

وتسهيلا على الحجاج وفرت الشركة ضابط جوازات وطبيبًا من الحجر الصحي على كل طائرة لإنهاء إجراءات عودة ضيوف الرحمن في سهولة ويسر، وذلك بالتنسيق بين وزارة الطيران المدني ووزارتي الداخلية والصحة، لتقليل فترة الانتظار عند الوصول بالمطارات المصرية.

من ناحية أخرى، طلبت الشركة الوطنية من الحجاج في رحلات العودة ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة على تذاكر السفر والتواجد قبل إقلاع الرحلات بثمان ساعات بمدينة الحجاج بجدة وقبل الإقلاع بست ساعات بمطار المدينة المنورة وضرورة تواجد الحقائب قبل الرحلة ما بين (10-12 ساعة) بالتنسيق مع منظمي الرحلات.

وأكدت الشركة على ضرورة الاحتفاظ بتذاكر السفر داخل حقائب اليد الخاصة بهم في مرحلة العودة، ويحظر اصطحاب الأدوات الحادة داخل حقيبة اليد علي متن الطائرة مثل المقص وأداة تقليم الأظافر وغيرها

كما تؤكد مصر للطيران على السادة الحجاج ضرورة الالتزام بعدم اصطحاب الأجولة القماشية والزكائب وأنه يُسمح للحاج فقط بحمل حقيبتين لا يزيد وزن كل منها عن 23 كيلوجرام. كما يُسمح بنقل عبوة مياه زمزم الرسمية (سقيا زمزم) على أن تكون محكمة الغلق ولا تزيد عن 5 لترات.



