» فلكيا السبت المقبل بداية العام الهجرى الجديد

16 أغسطس 2019 - 02:45 م

بدء العد التنازلى لاستقبال العام الهجرى الجديد، الذى يوافق فلكيا يوم السبت 31 أغسطس الحالى، حيث ستثبت رؤية هلال شهر المحرم يوم الرؤية الشرعية حسابيا، وأشارت الحسابات الفلكية للمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

فبعد أيام قليلة يهل علينا عام 1441 الهجرى الجديد، بما يحمله من أهمية خاصة فى حياة المسلمين فى جميع بقاع الأرض، بأعياده وأيامه المباركة وعباداته ومناسباته الدينية، علاوة على أنه يحمل ذكرى دينية غالية توافق ذكرى هجرة الرسول محمد، من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، التى تم اتخاذها بداية للتقويم الهجرى.