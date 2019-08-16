تفاصيل مثيرة عن دخول جنرال إسرائيلي لأنفاق حزب الله

16 أغسطس 2019 - 01:53 م

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن حدثا إسرائيليا كاد أن يورط الجيش في أزمة حقيقية في الجنوب اللبناني.



وكان العميد رافي ميلو، قائد فرقة الجليل العسكرية في الشمال الإسرائيلي، دخل إلى أحد الأنفاق، التي حفرها "حزب الله" على حدود لبنان --فلسطين المحتلة، وتحديدا في كفر رومية، برفقة عدد من الجنود، ووصلوا إلى مدخل النفق في الجانب اللبناني.

وبحسب الصحيفة فإن رئيس هيئة الأركان في الجيش الإسرائيلي، الجنرال أفيف كوخافي، قرر على أثر هذه الواقعة فرض عقوبة على قائد فرقة الجليل العسكرية، العميد رافي ميلو، تقضي بتجميد ترقيته.

وأضاف أن الجنرال ميلو شكل بتلك الخطوة خطرا على حياته كقائد فرقة عسكرية وحياة جنوده، وكاد أن يورط بلاده، على الحدود المتوترة مع حزب الله.

كما أشارت الصحيفة إلى إن الجنرال رافي ميلو دخل بصحبة جنوده إلى النفق الممتد داخل الأراضي، وهو أكبر نفق من بين الأنفاق التي اكتشفها الجيش الإسرائيلي ودمر أجزاء منها، في عملية "درع الشمال"، وذلك دون التنسيق مع الجيش الإسرائيلي، ودون أي علم مسبق لدى أية جهة في الجيش الإسرائيلي.

وتابع الصحيفة أيضا : إن الجنرال رافي ميلو قرر التعرف على نفق حزب الله عن قرب، وجمع عددا من الجنود، ودخل إلى النفق ووصل إلى نهايته حتى الجانب اللبناني، وذلك دون إبلاغ قائد الجبهة الشمالية، مخالفا بذلك أنظمة الأمان، ومشكلا خطرا على حياته وحياة جنوده، الذين كان يمكن أن يصابوا بانفجار لغم أو إطلاق نار من جانب مقاتلي "حزب الله".

كما نقلت الصحيفة عن ضابط في الجيش الإسرائيلي قوله: "إن هذا عمل غير مسؤول، من دون تنسيق مسبق، وليس وفق أنظمة الأمان".

يذكر أن الجيش الإسرائيلي كان قد أعلن في 13 من شهر يناير الماضي، انتهاء عملية "درع الشمال" التي بدأها الجيش في 4 ديمسبر الماضي، بعد اكتشاف وتدمير 6 أنفاق تمتد من قرى الجنوب اللبناني إلى داخل إسرائيل.