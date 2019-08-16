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في الإسكندرية

خلافات مالية تنتهي بتهشيم حداد لرأس زوجته بالمطرقة

قضايا وحوادث

ارشيفية
ارشيفية

متابعات - أمينة عبد العال

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مفاجأة في جريمة ذبح أب لزوجته وأبنائه الأربعة

قتل

الإسكندرية

خلافات مالية

حداد

مطرقة

أدت بعض الخلافات المالية إلي نشوب مشادات كلامية انتهت بقتل حداد لزوجته وتهشيم رأسها بمطرقة، وقررت نيابة المنتزه ثان في الإسكندرية، حبسه4 أيام على ذمة التحقيقات معه.

واستمعت النيابة ، لأقوال المتهم ويدعى "أحمد. م. أ"، وقررت ندب الأدلة الجنائية لإجراء المعاينة بمسرح الجريمة، والتصريح بدفن الجثة بعد تشريحها لبيان سبب الوفاة، واستعجال تحريات المباحث.

البداية عندما تلقى اللواء أشرف الجندي، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من اللواء شريف رؤوف، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بتهشم رجل رأس زوجته بـ"مطرقة" وفر هاربًا داخل منزلهما بمنطقة المنتزة.

على إثره انتقل مأمور وضباط قسم شرطة المنتزه ثان وبرفقتهم سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص العثور على جثة سيدة تدعى "شيماء. أ. م"، ربة منزل، 29 عامًا، مسجاة على الأرض بغرفة نومها، ترتدي كامل ملابسها، وغارقة بدمائها.

وأكدت تحريات ضباط قسم شرطة المنتزه ثان، أن مرتكب الواقعة الزوج ويدعى "أحمد. م. أ"، حداد، 31 عامًا، حدثت بينهما مشادة كلامية بسبب خلافات مالية فيما بينهما، على إثرها تعدى الزوج على زوجته بالضرب، وأثناء محاولتها بالفرار من الشقة محل سكنهما قام بجذبها من ملابسها وهشم رأسها بعدة ضربات باستخدام "مطرقة"، وفر هاربًا.

تم تشكيل فريق بحث جنائي من قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع إدارة بالبحث الجنائي، لضبط مرتكب الواقعة، وعقب إعداد أحد الكمائن بدائرة القسم، أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه بالواقعة.



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