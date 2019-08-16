هدية بمليار دولار من ترامب لروسيا

16 أغسطس 2019 - 01:37 م

حققت شركات النفط الروسية إيرادات إضافية بنحو مليار دولار بسبب العقوبات الأميركية ضد قطاع النفط في إيران وفنزويلا؛ بحسب وكالة "بلومبرغ".

وكشفت تقديرات بلومبرغ، اليوم الجمعة، أن العقوبات الأميركية ضد إيران وفنزويلا سمحت لشركات النفط الروسية بتحقيق إيرادات إضافية بلغت 905 ملايين دولار على الأقل، في الفترة بين نوفمبر 2018 ويوليو 2019.

وأدى فرض العقوبات الأميركية ضد إيران وفنزويلا إلى زيادة الطلب على النفط الخام الروسي، الذي ارتفع سعره مقارنة بخام برنت العالمي.