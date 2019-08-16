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وزير الأوقاف: الحج رحلة قصيرة إلى الآخرة

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وزير الأوقاف

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الحج

جمعة

الأوقاف

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن تعظيم شعائر الله من أهم القضايا التي يجب أن نتعلمها من الحج، موضحًا أن من حرمات الله عرفة ومنى. 

وأضاف "جمعة"، خلال خطبة الجمعة بمسجد أحمد ابن عطاء الله السكندري، أنه إذا عاد الحاج عابدا تائبا محبا للخير للناس فهذا يعد من دلائل قبول الحج، مضيفًا أن الحج رحلة قصيرة إلى الله عز وجل، وتشبه الرحلة إلى الآخرة، ففيها يتجرد المسلم من كل شيء. 

وتابع وزير الأوقاف قائلا "في الحج لا نجد فرق بين الخلق، وجميعهم يقفون بين يدي الله، موضحًا أن العاقل هو من يسلم أمره كله لله". 

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