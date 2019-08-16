تطورات خطيرة بمحاكمة البشير

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البشير
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متابعات - أمينة عبد العال

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السودان

عمر البشير

محاكمة

دواعي أمنية

مقرالضيافة

 تغيب الرئيس السوداني المعزول عمر البشير عن المحاكمة بسبب دواعٍ أمنية، حسب تصريحات ممثل هيئة الدفاع السودانية، الذي أعلن عن تأجيل محاكمة.

يحاكم البشير من يوم السبت 17 إلى يوم الاثنين القادم 19 أغسطس الجاري، بالتهم الموجهة إليه، والمتعلقة بقضية التعامل بالنقد الأجنبي.

وأشار المحامي محمد الحسن الأمين،  إلي أن "جلسة محاكمة البشير ستكون علنية لوسائل الإعلام والصحافة "، لافتا  إلى أنه تم تغير مقر محاكمة البشير التي كانت بمحكمة الأراضي بالخرطوم إلى مقر معهد التدريب القضائي بالخرطوم وذلك حسب التوجيهات الأمنية للجهات المختصة .

وأوضح أحمد إبراهيم الطاهر رئيس هيئة الدفاع عن البشير، أن التأجيل تم  بسبب عدم حضور البشير إلى مقر المحكمة لدواع أمنية.

وأشار الطاهر: هناك تهمة واحدة موجهة ضد البشير، هي عبارة عن أموال وجدت في مقر الضيافة، وهي منحة من إحدى الدول غير مدرجة في الميزانية .



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