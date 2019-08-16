فيديو سري لمعمر القذافي يوجه رسالة خطيرة لحفتر

16 أغسطس 2019 - 12:39 م

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، وهو يوجه تعليمات إلى قائد قواته في تشاد، والذي كشف المقطع عن هويته، وهو القائد الحالي للجيش الليبي المشير خليفة حفتر.

وبحسب المقطع الذي نشرته صفحة "تك يحرق كل شيء"، إحدى كبريات الصفحات الليبية في "فيسبوك"، كان القذافي يطالب عبر اللاسلكي قائد الوحدات الليبية في تشاد بالعودة إلى "فايا لارجو"، أكبر المدن شمالي تشاد، لأن قوات "العدو" هناك لم تعد لها فاعلية ويجري تدميرها الآن، وفقا للمقطع.

جدير بالذكر أن رئيس تشاد، إدريس ديبي، انتقد في مؤتمر صحفي أمس الخميس، تدفقات السلاح الليبي، التي قدرها بـ22 مليون قطعة تسربت إلى جنوب الصحراء الكبرى، في وقت أكد وزيره للأمن أن "الحدود مع ليبيا غير خاضعة للمراقبة".

وقال ديبي في مؤتمر صحفي، إن الأسلحة الحربية انتشرت على نطاق واسع في تشاد، بسبب الوضع غير المستقر في البلدان المجاورة، كما يوضح تقرير الأمم المتحدة في يونيو الماضي.

وأوضح أن "الحكومة التشادية أنشأت وحدات خاصة لنزع السلاح، واستعادت عددا منها، لكن لا يزال هناك أسلحة أخرى تدخل من عدة بلدان، معظمها تعود من ليبيا وأيضا من نيجيريا".

وكانت تشاد أعلنت مطلع العام 2017، إغلاق كامل الحدود مع ليبيا بطول 1400 كلم، لتعود وتقرر بعد بضعة أشهر إعادة فتحها جزئيًا قبل أن تغلقها مطلع العام الجاري.

http://https//www.facebook.com/Tkyhrogklshy2/videos/883054142076596/