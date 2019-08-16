نجلة موسيقار شهير: كنت ببيع منتجات على الشط للمصيفين

16 أغسطس 2019 - 12:31 م

أشارت الفنانة هنادي مهني، نجلة الموسيقار هاني مهنى، إلى أنها امتهنت العديد من المهن، ومنها شراء منتجات وبيعها للمصطفين على الشاطئ ومنها «مراوح اليد»، مضيفة أنها شاركت في تسويق منتجات لأصدقاء والدها لم يتمكنوا من تسويقها بسهولة، مضيفة أنها تبلغ من العمر 22 عامًا، وكانت تعمل وهي في سن الـ12 سنة.

وأضاف والدها الموسيقار في لقائه وابنته ببرنامج «معكم»، المُذاع عبر فضائية «cbc »، أمس الخميس،إنه كان يعتقد أن ابنته سوف تتجه إلي الغناء والموسيقى لكنها دخلت عالم التمثيل، لافتًا إلى أنها تعزف جيدًا وخاصة «البيانو»، لافتا إلي أن

نجلته عملت في أكثر من مهنة منذ صغر سنها، و انها تجيد البيزنس جيدًا، وعملت في مجال تدريس الأطفال وفي أكثر من حضانة.

وأوضحت هنادي أنها شاركت في أعمال كثيرة تختص بالأطفال منها أفلام الكارتون والجرافيك فضلًا عن عملها في أكثر من حضانة، معقبة: «أي حاجة تخص الأطفال عديت عليها، وحلم عمري أفتح حضانة».