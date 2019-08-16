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المراغي يطالب بإصدار قانون ينظم الخدمة المنزلية

الحياة السياسية

النائب جبالي المراغي رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب
النائب جبالي المراغي رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب

متابعات - أمينة عبد العال

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المراغي

طالب النائب جبالي المراغي، رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، بإصدار قانون ينظم الخدمة المنزلية لينظم شئونهم وحقوقهم وواجباتهم، خاصة أن مشروع قانون العمل الجديد لم يشملهم.

وقال "الجبالي"،  فى تصريحات صحفية  ، إن العاملين بالخدمة المنزلية مثلهم مثل أي عامل في الدولة من حقهم أن يكون لهم قانون ينظم شئونهم وحقوقهم وواجباتهم، وكيف يتم تنظيم عملهم وإجراءات وضوابط ذلك، والشروط التي يجب أن تتوفر فيهم لممارسة هذه المهنة.

وأضاف رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، رئيس اتحاد عمال مصر، أنه يجب التأمين اجتماعيا وصحيا علي العاملين بالخدمة المنزلية، مشيرا إلي أن الحكومة كانت قد وعدت من قبل بإرسال مشروع قانون الخدمة المنزلية، وإذا لم ترسله سيبدأ النواب إعداد مشروع لمناقشته بدور الانعقاد المقبل.


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