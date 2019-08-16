» خبير: الخط الثالث بالمترو أفضل من الموجود في باريس

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أكد الدكتور أيمن سمير، خبير الشئون الدولية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ينظر لملف النقل باعتباره شريان حياة، ومحاور للتنمية يقوم على جانبيها المدن والمشروعات. 

وأضاف "سمير"، في لقاء مع قناة "القاهرة والناس" الفضائية، أنه لا يوجد في مصر شخص يستطيع إنكار ذلك، وهناك رؤية متكاملة لتطوير السكك الحديد على أساس أنها تنقل مواطنين وبضائع وليس مواطنين فقط.

وتابع خبير الشئون الدولية، أنه يتم التعاون مع الدول الأخرى في هذا المجال، لافتا إلى أن الخط الثالث للمترو أفضل من الموجود في باريس ولندن. 


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