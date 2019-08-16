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طائرة «إمبراطور اليابان» للبيع مقابل 28 مليون دولار

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طائرة نفاثة
طائرة نفاثة

متابعات - أمينة عبد العال

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دولار

مليون دولار

طائرة نفاثة

إمبراطور اليابان

بالرغم منه انه لا تعرض للبيع طائرات نفاثة أقلت على متنها كبار الشخصيات كثيرا، إلا أن هذا العرض الفريد   لطائرة بوينغ 747-  جذب 400 انتباه العديد عبر الإنترنت، فبحسب قائمة نُشرت على موقع "Controller " لتجارة الطائرات، نقلت الطائرة على متنها إمبراطور البلاد و14 رئيس وزراء ياباني في جميع أنحاء العالم.

وصممت الطائرة، التي عُرضت للبيع مقابل 28 مليون دولار، في عام 1991. وعُدلت لتشمل غرفة نوم، وحوض استحمام، ومكتب، بالإضافة إلى ردهة استراحة.

وتملك هذه الطائرة، التي أقلت كبار الشخصيات، عدداً كبيراً من المقاعد، يصل إلى 85 مقعدا، وذلك على غرار الطائرة الرئاسية الأمريكية، التي تملك 70 مقعداً.

ولم تستخدم الطائرة كثيراً منذ تشييدها، إذ تبدو وكأنها صنعت للتو، حيث قطعت 16 ألف و332 ساعة من السفر فقط.

ووفقاً لـ "Aviation International News "، تعد طائرة بوينغ 747-400 اليابانية واحدة من بين طائرتين تم استخدامها لنقل الشخصيات المهمة، ولكن تم استبدالهما بطائرتين من طراز بوينغ 777-300ER .

وبينما لا يزال بإمكان الزعيم الياباني الاعتماد على طائرة لكبار الشخصيات، تعهد الرئيس المكسيكي، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، ببيع طائرته الرئاسية عندما وصل إلى السلطة في ديسمبر.

وقال لوبيز أوبرادور، خلال مقطع فيديو نُشر على موقع تويتر في سبتمبر، "لن أركب الطائرة الرئاسية، سأشعر بالحرج والخزي إذا ركبت طائرة فاخرة في بلد يعاني من فقر شديد".

وبحسب وكالة أنباء رويترز، ستستخدم عائدات الطائرة المالية من أجل إعانة جهود الحكومة المكسيكية للحد من الهجرة إلى الولايات المتحدة.



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