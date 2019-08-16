نجل أبو تريكة يستفز "صلاح" بهذا الأمر

16 أغسطس 2019 - 10:07 ص

نشر أحمد أبوتريكة، نجل لاعب الأهلى السابق محمد أبوتريكة، صورة برفقة لاعب ليفربول محمد صلاح، بعد مباراة السوبر الأوروبي.

ونشر "أبوتريكة" صورته برفقة صلاح عبر إنستجرام وكتب تحتها قائلا: "الملك مو"، على حد تعبيره.

وقال أحد المعلقين مداعبا أبوتريكة: "بتشجع تشيلسي يا خاين"، في حين كتب آخر: "لا يمكن أن ترتدي قميص تشيلسي عندما تقابل صلاح"، في حين علق شخص آخر قائلا: "والله ما في كينج غير أبوك" في إشارة إلى "الماجيكو".