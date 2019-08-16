  • الجمعة 16 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر03:17 م
بحث متقدم
ارشيف

شاهد.. اللحظات الأولى لإجلاء طائرة الركاب الروسية

البشير

تطورات خطيرة بمحاكمة البشير

أنفاق

تفاصيل مثيرة عن دخول جنرال إسرائيلي لأنفاق حزب الله

ترامب وبوتين

هدية بمليار دولار من ترامب لروسيا

دهس

عملية دهس لجنود إسرائيليين.. ووقوع إصابات

بكري

بكري: هذا ما سيحدث في شارع الهرم

السيدة

تطور سريع بالكويت بعد فيديو سيدة "الجنة لا تشرفني"

طارق

بعد ظهور الرابعة.. تطورات مثيرة في قضية "حفيد البنا"

هنادي مهني

نجلة موسيقار شهير: كنت ببيع منتجات على الشط للمصيفين

القذافي وحفتر

فيديو سري لمعمر القذافي يوجه رسالة خطيرة لحفتر

نجل أبو تريكة يستفز "صلاح" بهذا الأمر

الرياضة

محمد صلاح
محمد صلاح

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

نجل "أبوتريكة" ينشر صورة غريبة له مع"صلاح" تثير الجدل

#

نجل «أبو إسماعيل» يكشف حقيقة تعرض والده للاعتداء

#

علاء مبارك يوجه رسالة لـ"أبو تريكة"

#

أبو تريكة يوجه نصيحة لصلاح: تصرف في هذا الأمر "بحدود"

ليفربول

صلاح

ابوتريكة

نشر أحمد أبوتريكة، نجل لاعب الأهلى السابق محمد أبوتريكة، صورة برفقة لاعب ليفربول محمد صلاح، بعد مباراة السوبر الأوروبي.

ونشر "أبوتريكة" صورته برفقة صلاح عبر إنستجرام وكتب تحتها قائلا: "الملك مو"، على حد تعبيره.

وقال أحد المعلقين مداعبا أبوتريكة: "بتشجع تشيلسي يا خاين"، في حين كتب آخر: "لا يمكن أن ترتدي قميص تشيلسي عندما تقابل صلاح"، في حين علق شخص آخر قائلا: "والله ما في كينج غير أبوك" في إشارة إلى "الماجيكو".


View this post on Instagram

King Mo ????

A post shared by Ahmed Abotrika (@ahmed22_trika) on

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الحتميتان!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

كنيستى الحبيبة.. للخلف در

القس مكاريوس فهيم قليني

الجذور الدينية للرأسمالية الغربية

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (4)

د. شريف الدخميسي

وسقط ملك القهوة

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» خاصية جديدة بـ «إنستجرام» لمكافحة المعلومات الزائفة
» فلكيا السبت المقبل بداية العام الهجرى الجديد
» خلافات مالية تنتهي بتهشيم حداد لرأس زوجته بالمطرقة
» وزير الأوقاف: الحج رحلة قصيرة إلى الآخرة
» قرية كل مواليدها بنات تعاني أزمة تهدد وجودها
» إعلامية شهيرة تكشف عن زواجها ولا تعلن عن زوجها
» خبير: الخط الثالث بالمترو أفضل من الموجود في باريس
» المراغي يطالب بإصدار قانون ينظم الخدمة المنزلية
» فنانة شهيرة تتعرض للسرقة
» انفجار بركاني يكشف منجم "ماس" بالبرازيل
» يوم كارثي بلبنان.. تعرف على السبب

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:42 م

  • فجر

    03:56

  • شروق

    05:26

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    18:42

  • عشاء

    20:12

من الى
أرشيفية
أرشيفية
أرشيفية
أرشيفية
أرشيفية