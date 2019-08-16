الملك سلمان يتلقى اتصالًا غريبًا من العاهل المغربي

16 أغسطس 2019 - 09:44 ص

تلقى الملك سلمان بن عبد العزيز، العاهل السعودي، وولي العهد محمد بن سلمان، اتصالا هاتفيا، أمس من ملك المغرب، الملك محمد السادس، يهنأهم فيه بعيد الأضحى المبارك، بالرغم من اختلاف المملكتان بشأن موعد حلول عيد الأضحى، إذ أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب، أن عيد الأضحى المبارك سيحل في يوم الاثنين 12 أغسطس الجاري، حسبما ذكرت وكالة أنباء المغرب.

وبادل خادم الحرمين الشريفين التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، داعيا المولى أن يعيدها على الأمتين الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

كما تلقى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، اتصالا هاتفيا اليوم، من الملك محمد السادس، هنأه خلاله بعيد الأضحى المبارك، وفقا لـ(واس).

وعبر بن سلمان، عن شكره وتقديره لملك المغرب، على التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، سائلا الله تعالى أن يعيدها على الأمتين الإسلامية والعربية باليمن والبركات.