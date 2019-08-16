ارتفاع ملحوظ لسعر الدولار بالبنوك

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صرف

سعر الدولار

بنوك

شهد سعر صرف الدولار ارتفاعًا أمام الجنيه فى عدد من البنوك خلال التعاملات الصباحية بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى.

فارتفع سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى وبنك مصر بمقدار قرش واحد، ليسجل 16.52 جنيه للشراء، و16.62 جنيه للبيع.

أمّا فى البنك التجارى الدولى، فقد ارتفع سعر الدولار بمقدار قرشين ليسجل 16.53 جنيه للشراء، و16.63 جنيه للبيع.

كما ارتفع سعر الدولار ثلاثة قروش ليسجل 16.53 جنيه للشراء، و16.63 جنيه للبيع، فى البنك العربى الإفريقى الدولى.

وفى بنك الإسكندرية، ارتفع سعر الدولار ثلاثة قروش ليسجل 16.53 للشراء، و16.63 جنيه للبيع.

كما ارتفع سعر الدولار فى البنك الأهلى اليونانى بمقدار قرشين، ليسجل 16.52 جنيه للشراء، و16.62 جنيه للبيع.


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