فنان شهير يعلن إصابته بالسرطان

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الفنان هيثم شاكر
الفنان هيثم شاكر

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فيس بوك

السرطان

هيثم شاكر

أعلن الفنان هيثم شاكر، سبب غيابه الفترة السابقة عن الساحة الفنية، والتى استمرت لمدة 5 سنوات، مؤكدا أن السبب وراء ذلك إصابته بمرض السرطان.

وكتب "شاكر"، عبر "فيس بوك": من أيام قليلة نزل ألبومي الجديد "معرفة قديمة"، الحمد لله على ردود أفعال الجمهور عليه مفرحاني ومخلياني مبسوط جدًا بكل تعليق، شكرًا لكل واحد قال كلمة حلوة عن أغانى الألبوم الجديد وأول فيديو كليب منه، صدقونى حاولت أقرا كل تعليقاتكم وأرائكم، شكرًا لكل الزملاء المحترمين على مباركتهم ودعمهم".

وكشف الفنان سر غيابه عن الساحة الفنية قائلا : "عارف أن الغياب كان فترة طويلة لكن كان فعلاً غصب عنى أى تأخير".

وأعلن المطرب هيثم شاكر مرضه موضحًا: "5 سنين عن آخر ألبوم ليا كان بسبب مرض خبيث مش حابب أتكلم فى تفاصيله، كان اختبار لصبرى والحمد لله تعافيت منه كان سبب فى التأخر عن الانتهاء من الألبوم الجديد، أن شاء الله مش هغيب عنكم كتير وهفضل أشتغل على أعمال تليق بقيمتكم، بشكركم جميعًا، الحمد لله".


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