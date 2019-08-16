"جمعة": الرسول لم يصُم العشر ولم يصلِ الضحى قط

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال أحد متابعيه عبر صفحته الرسمية والذي قال خلاله "هل ثبت عن رسول الله صلي الله عليه وسلم أنه صام عشر ذي الحجة؟".

ورد "جمعة"، خلال إحدى حلقات الدروس الدينية المنشورة عبر صفحته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، قائلا: "إن رواية مسلم عن السيدة عائشة، هي الراجحة عندنا، وتقول مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَائِمًا فِي الْعَشْرِ قَطُّ"، ولكن هناك حديث حفصة أخرجه المسائي، والذي قالت فيه إن الرسول صلى الله عليه وسلم- صام 3 أيام من كل شهر والعشر، أي العشر من ذي الحجة، لكن الأرجح لدينا هو حديث عائشة، أنه لم يصم.