"الأرصاد" تحذر المواطنين من هذا الأمر الخطير

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المصريون ـ متابعات

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حذر الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، من ارتفاع درجات الحرارة اليوم الخميس والتي ستصل على القاهرة 41 درجة .
وأضاف الدكتور أحمد عبد العال، في مداخلة هاتفية على "الفضائية الأولى" الخميس 15 أغسطس، أنه بداية من الغد سيبدأ انكسار الموجة الحارة وتسجل درجات الحرارة 38 درجة، يصاحبها انخفاض في نسب الرطوبة، حيث تستجل نسب الرطوبة غدًا 65% فقط بدلًا من 85%.
وأكد رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن ذروة ارتفاع درجات الحرارة تكون من الساعة 12 ظهرًا وحتى الرابعة عصرًا لذلك لا بد من الابتعاد عن الخروج فيها .

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