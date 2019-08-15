  • الجمعة 16 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر02:54 ص
بحث متقدم
الإعلامي مصطفى بكري

"لو استمر الإخوان على رأس السلطة لحدث هذا الأمر الخطير"

عمرو دياب

الكشف عن حقيقة سرقة عمرو دياب للحن تامر حسني

حذر محمود شاهين، مدير مركز التحاليل الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، من موجة حارة جديدة تبدأ من غدا السب

"الأرصاد" تحذر المواطنين من هذا الأمر الخطير

الإمارات

واشنطن رتبت محادثات سرية بين إسرائيل والإمارات

وزارة التعليم

"التعليم" تكشف حقيقة تطبيق نظام التراكمية الجديد

أرشيفية

«الذئبة الحمراء» تنهش أجساد الغلابة (حكايات ومآسٍ)

أرشيفية

بعد مضى 8 أشهر على إطلاقها.. ماذا حققت «خليها تصدي»؟

فيفا

"فاسد جديد".. "فيفا" يتخذ إجراءً قاسيًا ضد أحد أعضائه

أرشيفية

بشائر حكومية.. متى يشعر بها المصريون؟

تريكة ونجله أحمد

نجل "أبوتريكة" ينشر صورة غريبة له مع"صلاح" تثير الجدل

في كأس مصر السبت..

الأهلي يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة «بيراميدز»

الرياضة

شاهد.. أبرز اللقطات في حياة لاعبة الأهلي المتوفاة نور كمال
شاهد.. أبرز اللقطات في حياة لاعبة الأهلي المتوفاة نور كمال

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

"أجيرى" يعالج أخطاء الفراعنة بمران المنتخب

#

سموحة كامل العدد استعدادًا للأهلى

#

الأهلي يواصل استعداداته لمواجهة النجوم

#

الأهلي يستأنف تدريباته استعدادًا للمصري البورسعيدي

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته، مساء اليوم الخميس، على ملعب «التتش» بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة نادي «بيراميدز»، بعد غد السبت، باستاد برج العرب في الإسكندرية، وذلك في إطار مباريات دور الـ 16 من بطولة كأس مصر.
وخصص الأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلي، فقرة للتدريب على الكرات العرضية، وحث اللاعبين على ضرورة استغلال هذه الكرات لتسجيل الأهداف، كما شرح بعض الجمل الخططية والفنية التي ينوي تنفيذها في المباريات المقبلة.
وانتظم كل من على معلول ورامي ربيعة، لاعبي الفريق، في مران اليوم، بشكل طبيعي، بعدما اكتفى الثنائي بخوض تدريبات تأهيلية في مران الأمس.
وعقد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، جلسة خاصة مع خالد محمود، طبيب الفريق، من أجل الاطمئنان على حالة المصابين، ومعرفة مدى استجابتهم للبرنامج العلاجي والتأهيلي الذي يؤديه كل لاعب.
ويتواجد في قائمة المصابين بالفريق كل من: سعد سمير، ومحمد محمود، وشريف إكرامي، وكريم (نيدفيد).

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الحتميتان!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

يوسف إدريس في ذكراه,, أنا ومن بعدى أنا!

د. هشام الحمامي

وسقط ملك القهوة

عبد الرازق أحمد الشاعر

فى المكان غير المناسب

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (3).. عدل عمر أم عقله؟

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» الأهلي يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة «بيراميدز»
» منع إسرائيل دخول نائبتين أمريكيتين يفجر غضبا فلسطينيا
» إلهان عمر: منع إسرائيل دخولي إهانة لقيم الديمقراطية
» شاهد.. فتاة تقتحم المسرح وتُقبل كاظم الساهر بالقوة
» الملك سلمان يتصدر "تويتر" بشكل مفاجئ.. ماذا حدث؟
» بعد انتهاء العيد.. الدولار يعاود الارتفاع أمام الجنيه
» تعليق ناري لـ"حماس" على اعتداءات إسرائيل بالقدس والأقصى
» ماذا فعل لاعبو البحرين بعد تعرض كأس البطولة للكسر؟
» تحسبًا لرحيل «معلول».. ظهير برازيلي يقترب من الأهلي
» بعد نجاحه الأخير.. إصابة فنان شاب شهير بمرض خبيث
» بدا عليه تقدم العمر.. فضل شاكر يظهر بعد غياب طويل

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    03:56 ص

  • فجر

    03:56

  • شروق

    05:26

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    18:42

  • عشاء

    20:12

من الى
أرشيفية
أرشيفية
أرشيفية
أرشيفية
أرشيفية