» الأهلي يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة «بيراميدز»

15 أغسطس 2019 - 10:20 م

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته، مساء اليوم الخميس، على ملعب «التتش» بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة نادي «بيراميدز»، بعد غد السبت، باستاد برج العرب في الإسكندرية، وذلك في إطار مباريات دور الـ 16 من بطولة كأس مصر.

وخصص الأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلي، فقرة للتدريب على الكرات العرضية، وحث اللاعبين على ضرورة استغلال هذه الكرات لتسجيل الأهداف، كما شرح بعض الجمل الخططية والفنية التي ينوي تنفيذها في المباريات المقبلة.

وانتظم كل من على معلول ورامي ربيعة، لاعبي الفريق، في مران اليوم، بشكل طبيعي، بعدما اكتفى الثنائي بخوض تدريبات تأهيلية في مران الأمس.



وعقد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، جلسة خاصة مع خالد محمود، طبيب الفريق، من أجل الاطمئنان على حالة المصابين، ومعرفة مدى استجابتهم للبرنامج العلاجي والتأهيلي الذي يؤديه كل لاعب.

