  • الجمعة 16 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر02:55 ص
بحث متقدم
الإعلامي مصطفى بكري

"لو استمر الإخوان على رأس السلطة لحدث هذا الأمر الخطير"

عمرو دياب

الكشف عن حقيقة سرقة عمرو دياب للحن تامر حسني

حذر محمود شاهين، مدير مركز التحاليل الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، من موجة حارة جديدة تبدأ من غدا السب

"الأرصاد" تحذر المواطنين من هذا الأمر الخطير

الإمارات

واشنطن رتبت محادثات سرية بين إسرائيل والإمارات

وزارة التعليم

"التعليم" تكشف حقيقة تطبيق نظام التراكمية الجديد

أرشيفية

«الذئبة الحمراء» تنهش أجساد الغلابة (حكايات ومآسٍ)

أرشيفية

بعد مضى 8 أشهر على إطلاقها.. ماذا حققت «خليها تصدي»؟

فيفا

"فاسد جديد".. "فيفا" يتخذ إجراءً قاسيًا ضد أحد أعضائه

أرشيفية

بشائر حكومية.. متى يشعر بها المصريون؟

تريكة ونجله أحمد

نجل "أبوتريكة" ينشر صورة غريبة له مع"صلاح" تثير الجدل

الحريري من واشنطن: الأرقام المالية في لبنان صعبة

عرب وعالم

رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري
رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

شاهد.. فتاة تقتحم السفارة السعودية في واشنطن

#

الأمم المتحدة تتوسط لإعادة قرد هرب من إسرائيل

#

الرقابة المالية تشارك في اجتماعات "الأيوسكو" للمرة الثالثة

#

معيط: المؤسسات الدولية تشهد بنجاح برنامج مصر الإصلاحى

قال رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، الخميس، إن "صندوق النقد الدولي، ينظر إلى الوضع المالي (في لبنان) بشكل محدد، أما البنك الدولي، فهم شركاء لنا، وننفذ العديد من المشاريع معهم، ولا شك أن الأرقام (المالية) في لبنان صعبة".
جاء ذلك في تصريح للصحفيين بعد اجتماعه في العاصمة الأمريكية واشنطن، مع رئيس مجموعة البنك الدولي دايفيد مالباس، في مقر البنك، وذلك ردًا على سؤال وجهه أحد الصحفيين.
ولفت الحريري، إلى أنه "في آخر تصريح لصندوق النقد الدولي، أعربوا عن عدم حماستهم للعمل مع لبنان!"
وفي سياق آخر، رفض رئيس الوزراء اللبناني، وصف زيارته إلى واشنطن، بأنها انصياع لإملاءات أمريكية.
وأوضح أنه يُقيِّم زيارته بطريقة وخصومه يقيمونها بطريقة أخرى، "هم من تأتيهم الإملاءات، أنا لا أحد يملي عليّ شيئا".
وفي معرض رده على سؤال حول أزمة النفايات التي تعصف بالبلاد، قال الحريري: "حين أعود إلى لبنان، سيكون لدي كلام واضح وصريح في موضوع النفايات، وأنا أرى أن هذا الموضوع يتخذ طابعا مؤسفا، طائفيا ومذهبيا، وهذا أمر مقزز".
ويعاني لبنان من أزمة نفايات بلغت ذروتها في صيف 2017، حيث تكدست القمامة في الشوارع لأسابيع بعد إغلاق مطمر الناعمة جنوب بيروت.
ووفق تقرير لوزارة البيئة اللبنانية صدر في 2018، فهناك قرابة ألف مكب نفايات عشوائي تغزو البلاد من شمالها إلى جنوبها.
يذكر أن الحريري، بدأ زيارة إلى الولايات المتحدة، مطلع الأسبوع الحالي، قال مستشاره للشؤون الاقتصادية نديم المنلا، في حديث لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية، إنها زيارة خاصة، لا جدول أعمال لها.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية، إن الحريري، سيُتوج لقاءاته في واشنطن، بلقاء يعقده، عصر الخميس بتوقيت واشنطن، مع وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الحتميتان!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

يوسف إدريس في ذكراه,, أنا ومن بعدى أنا!

د. هشام الحمامي

وسقط ملك القهوة

عبد الرازق أحمد الشاعر

فى المكان غير المناسب

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (3).. عدل عمر أم عقله؟

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» الأهلي يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة «بيراميدز»
» منع إسرائيل دخول نائبتين أمريكيتين يفجر غضبا فلسطينيا
» إلهان عمر: منع إسرائيل دخولي إهانة لقيم الديمقراطية
» شاهد.. فتاة تقتحم المسرح وتُقبل كاظم الساهر بالقوة
» الملك سلمان يتصدر "تويتر" بشكل مفاجئ.. ماذا حدث؟
» بعد انتهاء العيد.. الدولار يعاود الارتفاع أمام الجنيه
» تعليق ناري لـ"حماس" على اعتداءات إسرائيل بالقدس والأقصى
» ماذا فعل لاعبو البحرين بعد تعرض كأس البطولة للكسر؟
» تحسبًا لرحيل «معلول».. ظهير برازيلي يقترب من الأهلي
» بعد نجاحه الأخير.. إصابة فنان شاب شهير بمرض خبيث
» بدا عليه تقدم العمر.. فضل شاكر يظهر بعد غياب طويل

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    03:56 ص

  • فجر

    03:56

  • شروق

    05:26

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    18:42

  • عشاء

    20:12

من الى
أرشيفية
أرشيفية
أرشيفية
أرشيفية
أرشيفية