الحريري من واشنطن: الأرقام المالية في لبنان صعبة

15 أغسطس 2019 - 10:50 م

قال رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، الخميس، إن "صندوق النقد الدولي، ينظر إلى الوضع المالي (في لبنان) بشكل محدد، أما البنك الدولي، فهم شركاء لنا، وننفذ العديد من المشاريع معهم، ولا شك أن الأرقام (المالية) في لبنان صعبة".



جاء ذلك في تصريح للصحفيين بعد اجتماعه في العاصمة الأمريكية واشنطن، مع رئيس مجموعة البنك الدولي دايفيد مالباس، في مقر البنك، وذلك ردًا على سؤال وجهه أحد الصحفيين.

ولفت الحريري، إلى أنه "في آخر تصريح لصندوق النقد الدولي، أعربوا عن عدم حماستهم للعمل مع لبنان!"

وفي سياق آخر، رفض رئيس الوزراء اللبناني، وصف زيارته إلى واشنطن، بأنها انصياع لإملاءات أمريكية.

وأوضح أنه يُقيِّم زيارته بطريقة وخصومه يقيمونها بطريقة أخرى، "هم من تأتيهم الإملاءات، أنا لا أحد يملي عليّ شيئا".

وفي معرض رده على سؤال حول أزمة النفايات التي تعصف بالبلاد، قال الحريري: "حين أعود إلى لبنان، سيكون لدي كلام واضح وصريح في موضوع النفايات، وأنا أرى أن هذا الموضوع يتخذ طابعا مؤسفا، طائفيا ومذهبيا، وهذا أمر مقزز".

ويعاني لبنان من أزمة نفايات بلغت ذروتها في صيف 2017، حيث تكدست القمامة في الشوارع لأسابيع بعد إغلاق مطمر الناعمة جنوب بيروت.

ووفق تقرير لوزارة البيئة اللبنانية صدر في 2018، فهناك قرابة ألف مكب نفايات عشوائي تغزو البلاد من شمالها إلى جنوبها.

يذكر أن الحريري، بدأ زيارة إلى الولايات المتحدة، مطلع الأسبوع الحالي، قال مستشاره للشؤون الاقتصادية نديم المنلا، في حديث لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية، إنها زيارة خاصة، لا جدول أعمال لها.