عباس لجونسون: مستعدون للمضي في تحقيق السلام

15 أغسطس 2019 - 10:20 م

أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الخميس، عن استعداد بلاده للمضي قُدما في تحقيق السلام وفق الشرعية الدولية.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين عباس ورئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".



وأشاد عباس، بالدعم الذي تقدمه بريطانيا لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).



بدوره، أكد جونسون، التزام بريطانيا برؤية حل الدولتين، وإدانتها لسياسة هدم المنازل (التي تتبعها إسرائيل)، باعتبارها مخالفة للقانون الدولي.



وتوقفت المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية، في أبريل/نيسان 2014، بعد رفض إسرائيل وقف الاستيطان والقبول بحل الدولتين على أساس حدود 1967، والإفراج عن معتقلين من سجونها.



ويطالب الفلسطينيون بحل يؤدي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة، عاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967.

