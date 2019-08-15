» الزمالك بـ«الأبيض» أمام بطل الصومال

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انتهى الاجتماع الفنى لمباراة الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك مع نظيره ديكاداها الصومالى، المقرر إقامتها فى التاسعة من مساء غدًا الجمعة، على ملعب برج العرب، فى افتتاح مشوار الأبيض ببطولة دورى أبطال إفريقيا لنسخة 2019- 2020.

ووفقاً للاجتماع الفنى للمباراة تقرر ارتداء الزمالك لزيه التقليدى باللون الأبيض فيما سيرتدى حارس مرمى الفريق الأبيض، قميص أسود، فيما تقرر ارتداء الفريق الصومالى لطاقم "لبنى" ويرتدى حارس مرماه اللون الأحمر.

ويقود طارق يحيى المدير الفنى للزمالك، الفريق الأبيض فى تلك المباراة بشكل مؤقت أمام ديكاداها الصومالى، لحين تولى المدير الفنى الأجنبى الجديد مهمته الفنية مع الفريق بعد المباراة.


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