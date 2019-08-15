» باكستان تحذر من مذبحة ضد مسلمي كشمير

حذر رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، الخميس، من خطر تعرض المسلمين في كشمير إلى "مذبحة وتطهير عرقي"، متوعدا الهند بالرد على أي عدوان على الشطر الباكستاني من كشمير، وذلك مع تصاعد الأحداث إثر إلغاء نيودلهي للحكم الذاتي في الجزء الهندي من كشمير.

وقال عمران خان، عبر حسابه على تويتر: "في كشمير المحتلة من الهند، 12 يوما من حظر التجول، وإرسال قوات إضافية إلى منطقة فيها تواجد عسكري كبير بالفعل، وانقطاع كامل للاتصالات، مع سابقة (رئيس وزراء الهند ناريندرا) مودي في التطهير العرقي للمسلمين في ولاية غوجارات"، مشيرا إلى أعمال العنف التي وقعت في الولاية عام 2002 عندما كان يحكمها مودي بين بين الهندوس والمسلمين.

وأضاف رئيس وزراء باكستان: "هل سيشهد العالم بصمت على مذبحة أخرى وتطهير عرقي للمسلمين في كشمير المحتلة من الهند، مثلما حدث في مذبحة سربرنيتشا (التي وقعت في البوسنة عام 1995)". وتابع بالقول: "أريد أن أحذر المجتمع الدولي من أنه إذا سمح بحدوث ذلك فستكون هناك تداعيا وردود فعل في العالم الإسلامي تدفع نحو التطرف والعنف".

وزار خان الشطر الباكستاني من كشمير، الأربعاء، حيث توعد بالرد على أي عدوان هندي على الجزء الخاضع لسيطرة بلاده من الإقليم. وقال خان إن "الجيش الباكستاني لديه معلومات أن الهند تخطط للقيام بشيء في كشمير الباكستانية، وهم جاهزون وسيقومون برد قوي"، مهددا بـ"القتال حتى النهاية" إذا ارتكبت الهند أي انتهاك.