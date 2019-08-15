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«خاليلوزديتش» مديرًا فنيًا لمنتخب المغرب

الرياضة

خاليلوزديتش
خاليلوزديتش

أمير سعد

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المصريون

المغرب،

خاليلوزديتش

قرر الاتحاد المغربى لكرة القدم، اليوم الخميس، تعيين البوسنى وحيد خاليلوزديتش، مديرًا فنيًا لمنتخب أسود الأطلسي فى الفترة المقبلة، دون الكشف عن مدة العقد.

ويأتى تعاقد الاتحاد المغربى مع خاليلوزديتش، ليخلف المدرب السابق الفرنسي هيرفى رينارد، الذى رحل لتدريب منتخب السعودية.

واستقال الفرنسي رينارد من تدريب منتخب أسود الأطلسي، بعد وداع بطولة كأس أمم أفريقيا مصر 2019، عقب وداع الفريق البطولة من دور الـ16.

وكان المدرب البوسنى قد رحل عن تدريب نانت الفرنسي قبل أسبوعين، بعد اتفاقه مع الاتحاد المغربى، على تولى تدريب الفريق فى الفترة المقبلة.

ورفض الاتحاد المغربى خلال المؤتمر الصحفى لتقديم خاليلوزديتش مدربا جديدا للمنتخب، قيام أى وسيلة إعلامية بتوجيه أى أسئلة للمدرب البوسنى، فى ظل الخلافات القوية بين الإعلام المغربى وفوزى لقجع رئيس الاتحاد.


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