بعد نجاحه الأخير.. إصابة فنان شاب شهير بمرض خبيث

15 أغسطس 2019 - 06:41 م

كشف الفنان هيثم شاكر سبب تغيبه عن الساحة الفنية طيلة الـ5 سنوات الماضية، مشيرًا إلى أنه أصيب بمرض خبيث، كان السبب في ابتعاده عن الأضواء.

وأضاف هيثم شاكر، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه لا يفضل الحديث عن تفاصيل المرض الخبيث الذي أصابه منذ خمس سنوات، مشيرًا إلى أن الأهم في الموضوع إنه تعافى نهائيًا وعاد للعمل من جديد بألبوم "معرفة قديمة".

وكتب هيثم شاكر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»،: "من أيام قليلة نزل ألبومي الجديد "معرفة قديمة".. الحمد لله على ردود أفعال الجمهور عليه مفرحاني ومخلياني مبسوط جدًا بكل تعليق ورأي ونقد عن الألبوم.. شكرًا لكل واحد قال كلمة حلوة عن أغاني الألبوم الجديد وأول فيديو كليب منه، صدقوني حاولت اقرأ كل تعليقاتكم وارائكم.. شكرًا لكل الزملاء المحترمين على مباركتهم ودعمهم".

وأضاف: "عارف أن الغياب كان فترة طويلة لكن كان فعلًا غصب عني أي تأخير.. 5 سنين عن آخر ألبوم ليا كان بسبب مرض خبيث مش حابب أتكلم في تفاصيله، كان اختبارا لصبري، والحمد لله تعافيت منه، وإن شاء الله مش هغيب عنكم كتير وهفضل أشتغل على أعمال تليق بقيمتكم.. بشكركم جميعًا.. الحمد لله.."