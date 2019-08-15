» مهاجم ليفربول لـ«ماني»: «لا تُقلدني من فضلك»

15 أغسطس 2019 - 06:01 م

دخل البرازيلي روبرتو فيرمينيو في نقاش كوميدي مع السنغالي ساديو مانى ثنائي زميله في ليفربول الإنجليزي عبر حسابتهم الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، وذلك خلال احتفالهم بالتتويج بلقب السوبر الأوروبي.

وتوج ليفربول بلقب السوبر الأوروبي للمرة الرابعة في تاريخ الريدز، أمس الأربعاء بعد الفوز بركلات الترجيح على تشيلسي 5 – 4.

واستطاع فيرمينو صناعة الهدفين الذي سجلهم ماني في شباك البلوز، فيما سجل أوليفيه جيرو وجورجينو ثنائية تشيلسي.

وجاء النقاش الكوميدي الذي دار بين نجمي ليفربول يخص احتفال ساديو ماني بهدفيه في السوبر الأوروبي، حيث نشر النجم السنغالي صورة لاحتفاله بأحد هدفيه في تشيلسي، ليرد عليه فيرمينو: "ساديو لا تقلدني من فضلك".

ورد ماني على فيرمينو بقوله: "إنه احتفال مختلف عن احتفالك بوبي، سيكون هذا هو احتفالي بالأهداف في الموسم الجديد، لا تحاول أن تعيق عزيمتي".