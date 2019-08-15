عارية تمامًا.. فنانة شهيرة تنشر فيديو فاضح لها: ليس للضعفاء

15 أغسطس 2019 - 05:52 م

في خطوة أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت النجمة اللبنانية رولا، الأخت غير الشقيقة للفنانة هيفاء وهبى، عارية تمامًا في فيديو نشرته عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، في أجرأ خطوة تقوم بها فنانة عربية.

وظهرت أخت هيفاء وهبي غير الشقيقة، عارية تماما من الخلف، تحرك مؤخرتها على أنغام (big booty ) أغنية للنجمة العالمية جينيفر لوبيز، وعلقت: (Big soon ماشالله من أجواء التصوير ليس لأصحاب القلوب الضعيفة!.

