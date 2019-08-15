  • الخميس 15 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر08:00 م
بحث متقدم
أرشيفية

بعد انتهاء العيد.. الدولار يعاود الارتفاع أمام الجنيه

الملك سلمان

الملك سلمان يتصدر "تويتر" بشكل مفاجئ.. ماذا حدث؟

الشرطة الكويتية

أول تحرك كويتي ضد سيدة أساءت للذات الآلهية بفيديو المايوه

مبارك

الجريدة الرسمية تنشر اتفاقية بتوقيع حسني مبارك

هيثم شاكر

بعد نجاحه الأخير.. إصابة فنان شاب شهير بمرض خبيث

أرشيفية

تهديد إيراني خطير للقوات في الخليج: غادروا فورًا وإلا

صفاء الهاشم ووزيرة الهجرة

مصر تتجاهل الرد على هجوم صفاء الهاشم: لا تعليق

رغد صدام حسين

ضغوط على الأردن لتسليم رغد صدام حسين

أرشيفية

اجتماع عاجل بين السيسي ومدبولي لبحث هذا الأمر

الملك سلمان

الملك سلمان يتلقى رسالتين عاجلتين.. هذه فحواهما

عارية تمامًا.. فنانة شهيرة تنشر فيديو فاضح لها: ليس للضعفاء

الصفحة الأخيرة

رولا
رولا

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

فنانة شهيرة تروج لفيلمها "عارية"

#

فنانة شهيرة تهدد بالانتحار بعد تسريب فيديو فاضح لها

#

«على السرير وفي الحمام»..فنانة شهيرة تنشر فيديو فاضحا

#

فنانة شهيرة تنشر فيديو فاضح: سأذهب إلى جهنم

فنانة شهيرة

أخت هيفاء وهبى

عارية تماما

في خطوة أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت النجمة اللبنانية رولا، الأخت غير الشقيقة للفنانة هيفاء وهبى، عارية تمامًا في فيديو نشرته عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، في أجرأ خطوة تقوم بها فنانة عربية.

وظهرت أخت هيفاء وهبي غير الشقيقة، عارية تماما من الخلف، تحرك مؤخرتها على أنغام (big booty ) أغنية للنجمة العالمية جينيفر لوبيز، وعلقت: (Big soon ماشالله من أجواء التصوير ليس لأصحاب القلوب الضعيفة!.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الحتميتان!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

يوسف إدريس في ذكراه,, أنا ومن بعدى أنا!

د. هشام الحمامي

وسقط ملك القهوة

عبد الرازق أحمد الشاعر

فى المكان غير المناسب

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (3).. عدل عمر أم عقله؟

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» «خاليلوزديتش» مديرًا فنيًا لمنتخب المغرب
» إسرائيل تمنع نائبتين بالكونجرس من زيارة البلاد
» «لاسارتي» لـ«مجلة إسبانية»: «المستحيل ليس أهلاويا»
» مهاجم ليفربول لـ«ماني»: «لا تُقلدني من فضلك»
» سلطات جبل طارق تقرر الإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية
» الصحافة الصربية تنتقد اختيار الزمالك لـ«ستانوفيتش»
» تركيا: ندعم وثيقة الإعلان الدستوري في السودان
» رغم فوزه بالسوبر.. محمد صلاح يتراجع أوروبيًا
» قتلى في اشتباكات بين الهند وباكستان بكشمير
» هكذا تابع «رونالدو» مباراة ليفربول «صلاح» أمام تشيلسي
» ليفربول يغادر إسطنبول بعد التتويج بالسوبر الأوروبي

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عشاء

    08:13 م

  • فجر

    03:55

  • شروق

    05:25

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    18:43

  • عشاء

    20:13

من الى
أرشيفية
أرشيفية
أرشيفية
أرشيفية
أرشيفية