اجتماع عاجل بين السيسي ومدبولي لبحث هذا الأمر

15 أغسطس 2019 - 05:10 م

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الخميس ، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء والدكتورة نفين جامع رئيس جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ، والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة ، واللواء ناصر فوزى رئيس المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة وذك لبحث عدة ملفات هامة وبشكل عاجل.





وصرح السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ، بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذى للبوابة الحكومية الالكترونية للخريطة الاستثمارية الصناعية، واستعرض أيضا نتائج المجلس التنسيقى للمناطق الصناعية التى تهدف لتعميق الصناعة المحلية وتطوير المنظومة الصناعية فى مصر.





وقال المتحدث باسم الرئاسة، أن الاجتماع تناول أيضا سبل المعوقات التى تواجه المستثمرين الصناعيين والتغلب عليها.







