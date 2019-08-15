» بصورة طفولية.. حلا الترك تشعل إنستجرام

متابعات-علا خطاب
ما زالت الفنانة البحرينية حلا الترك، تثير الجدل من الحين للآخر، حيث شاركت جمهورها بإطلالة خاطفة للأنظار أظهرتها وكأنها عادت لمرحلة الطفولة .
وحازت الصورة التي نشرتها عبر "إنستجرام " على أكثر من 150 ألف إعجاب في مدة قصيرة، إلا أنها كعادتها لغت خاصية التعليقات .
وظهرت "الترك" مرتدية ” تي شيرت ” بسيط برسوم كارتونية للأسد سيمبا الشهير.
وكان جمهور "الترك" متعطشاً لرؤيتها بمظهرها الطفولي بعدما أثارت الجدل كثيراً بإطلالات جعلتها تبدو في سن أكبر من عمرها الحقيقي.
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