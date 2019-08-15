27 طعنة.. إخصاء وقتل على يد حماته

15 أغسطس 2019 - 01:46 م

قامت امرأة روسية بعملية إخصاء لطليق ابنتها وقتله بطريقة وحشية لامتناعه عن دفع النفقة المقررة لابنتها.

وبحسب ما تم تداوله فإن المرأة قامت بطعن طليق ابنتها 27 طعنة حتى الموت، وذلك قبل إخصائه وتحويل عضوه الذكرى إلى أشلاء وإلقائها من النافذة.

ونفذت المرأة الجريمة برفقة شريكها، حيث كان الضحية يشرب الخمر برفقة الجانية وشريكها، عندما اندلع خلاف بينهم.

وكان الخلاف قد اندلع بشأن تأخر الضحية عن دفع نفقة زوجته السابقة وابنهما، حيث تفاقمت الأمور حتى أجهزت حماته السابقة عليه بالسكين.

كما شارك شريكها في الهجوم أيضًا، قبل أن تتصل بابنتها التي أبلغت الشرطة على الفور بالواقعة.