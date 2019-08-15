رسالة قاسية من سيف القذافي لـ حمد بن جاسم

علق سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الراحل معمر القذافي، على التغريدة المثيرة للجدل، الذي نشرها وزير خارجية قطر الأسبق، حمد بن جاسم، عن العلاقات بين الإمارات والسعودية، قائلة: "العلاقات التي تعرفها هي علاقة الغدر فقط".

وكتبت "سيف الإسلام"، في سلسلة من التغريدات، قال: "عزيزي حمد:طبيعي ألا تفهم العلاقات المبنية على المصالح المشتركة بين الحلفاء فالعلاقات التي تعرفها هي علاقة الغدر فقط، فشريكك الآخر (#سلوقي_موزة) غدر بوالده وطارده عن طريق الإنتربول وغدرتم بحليفتكم ليبيا وحليفكم الأسد وبالسعودية والتحالف العربي في اليمن.لا تثريب عليك".

وأضاف في تغريدة آخرى: أن أهم ما يميز حيوان السلوقي هو أنه يصيد لسيده لا لنفسه فنصيبه من الصيد هو اللهاث فقط أو ما يتكرم عليه سيده به من أردى اللحم وكذلك #سلوقي_موزة فجل ما فعله ذهب نفعه إلى أعداء العرب والإسلام".

وكان قد أثار الشيخ حمد بن جاسم، رئيس وزراء قطر السابق وزير خارجيتها الأسبق، ضجة وموجة انتقادات ضده من سعوديين وإماراتيين، بعد تغريدة عن العلاقات بين "حليفين"، اعتبرها مغردون أنها تستهدف المملكة العربية السعودية والإمارات.

وقال حمد بن جاسم: "لا أفهم طبيعة العلاقات بين حليفين في توزيع الأدوار غير المتكافئة"، مضيفا: "إذا كان الأمر توزيع أدوار، فهناك طرف يظهر من دوره أنه غير مدرك لما يجري حوله، بينما يظهر أن الطرف الآخر هو الذي يوزع الأدوار، ويظهر عن قصد أن القرار عنده وليس عند شريكه الآخر والأمثلة كثيرة".